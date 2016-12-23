Eşi Dolandırıldı, Kendisini Dolandırılmaktan Son Anda Polis Kurtardı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kendisini komiser olarak tanıtıp, terör örgütü yalanıyla 65 yaşındaki Kıymet Doğan'ı dolandırıp 40 bin liralık altınını alan dolandırıcının, aynı gün eşi 66 yaşındaki Nahit Doğan'ı dolandırılmasını ise polis son anda önledi.



Malkara İlçesi'nde kendisini komiser olarak tanıtan telefon dolandırıcısı iletişim bilgilerini ele geçirdiği Doğan çiftinden Kıymet Doğan'ı dolandırırken, 4 saat sonra kocası Nahit Doğan'ı dolandırmasını ise son anda polis önledi. Kendisini komiser olarak tanıtın dolandırıcı, telefonla aradığı Kıymet Doğan'a, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün elinde. Çok dikkat edin. Şu anda da evinizde bulundurduğunuz altınların sahte olduğundan şüpheleniyoruz. Terör örgütüyle aynı olabilir. O altınları şimdi size gelecek komiser arkadaşa verin. Kontrol edildikten sonra altınlarınızı tekrar size geri göndereceğiz" dedi. Kadını korkutan dolandırıcı daha sonra evden çıkmamasını isteyerek eve yönlendirdiği bir kişiye altınların verilmesini istedi. Eve gelen dolandırıcı, Kıymet Doğan'ın 40 bin lira değerindeki altınlarını alıp kayıplara karıştı.



POLİS SON ANDA ÖNLEDİ



Dolandırıcı daha sonra Kıymet Doğan'ın ilçede çiftçilik yapan eşi Nahit Doğan'ı telefonla arayarak yine kendisini komiser olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Banka hesaplarınız sıkıntıda. Acilen bankadan paranızı çekin ve paranız cebinizde dursun. Terör örgütüne operasyon yapacağız. Biz emniyet olarak o kişileri belirledik. Şimdi o elinizdeki parayı bize gönderin" dedi.



Eşinin dolandırıldığından haberi olmayan Nahit Doğan, gittiği bir bankadan çektiği 50 bin lirayı poşete sardı. Bu sırada banka görevlileri Doğan'ın durumundan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Doğan'ın çektiği parayı PTT şubesinden dolandırıcılara göndermek üzereyken bulup, kendisinin dolandırıldığını belirterek, parayı göndermemesini sağladı. Bu sırada dolandırıcı yine telefonla aradığı Doğan'a parayı sorunca devreye giren polis, dolandırıcının hesap numarası ve telefon bilgilerine belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.



- Tekirdağ