Eshab-ı Kehf'te Çevre Düzenlemesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Eshab-ı Kehf'teki çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.



Hafta sonu çalışmaları yerinde inceleyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, sadece bölge için değil, İslam dünyası için de çok önemli bir yere sahip olan Eshab-ı Kehf'e adına yakışır bir çalışma yaptıklarını söyledi. Eshab-ı Kehf'e gelenlerin daha güzel ve konforlu bir ortamda ibadetlerini yapacaklarını kaydeden Başkan Can, peyzaj çalışmasının devam ettiğini ve oturma gruplarının yerleştirildiğini söyledi. Can, "Peyzaj çalışması kapsamında, 1 adet 21 metrekare kafeterya, 54 adet kamelya, 17 adet 8 metrekare satış standı, 3000 metrekare beton parke yol, 2 adet çeşme ve 1 adet bay bayan wc yapıyoruz. Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'de Kehf suresinde geçen Eshab-ı Kehf'imizin adına yakışır bir peyzaj çalışması yapıyoruz.Artık vatandaşlarımız Eshab-ı Kehf'i ziyaret ettiklerinde ibadetlerini en güzel şekilde yapacak, burada da gününü en iyi şekilde değerlendirecekler" dedi. - MERSİN