Eshab-ı Kehf'de Çevre Düzenlemesi

Tarsus Belediyesi tarafından Eshab-ı Kehf'te başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Eshab-ı Kehf'te sürdürülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.



İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Can, sadece bölge için değil, İslam dünyası için çok önemli bir yere sahip olan Eshab-ı Kehf'te, adına yakışır bir çalışma yaptıklarını belirtti.



Eshab-ı Kehf'e gelenlerin daha güzel ve konforlu bir ortamda ibadetlerini yapacaklarını dile getiren Can, şunları söyledi:



"Peyzaj çalışması kapsamında, 21 metrekare kafeterya, 54 kameriye, 8 metrekarelik 17 satış standı, 3 bin metrekare beton parke yol, 2 çeşme ve bay ve bayan tuvaleti yapıyoruz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde geçen Eshab-ı Kehfimizin adına yakışır bir peyzaj çalışması yapıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Artık vatandaşlarımız Eshab-ı Kehf'i ziyaret ettiklerinde ibadetlerini en güzel şekilde yapacak, burada da gününü en iyi şekilde değerlendireceklerdir."