Eset Üzerinden Gerçekleştirilen Siber Saldırıların Sorumlu İsmi Senakh, Suçunu İtiraf Etti

Dünya genelinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, bundan tam 3 yıl önce, Nisan 2014'de, Linux işletim sistemlerini hedef alan bir siber saldırı tespit etmiş ve konuyla alakalı yasal işlemlere hemen başlama kararı almıştı. Bu kararın hemen ardından, 25 bin sunucuyu etkileyen siber suç yapılanması kısa bir süre içerisinde ortaya çıkarıldı.



Bu geniş çaplı siber saldırının arkasındaki isim Maxim Senakh ve ekibi "Ebury" olarak adlandırılan ve haberiniz olmadan internet üzerinden otomatik görevleri gerçekleştirmelerine imkan tanıyan, yaklaşık 500 bin bilgisayarı etkileyen, bir botnet oluşturdu.



Geçen yıl Finlandiya'da tatil yaptığı sırada yakalanan bu siber yapılanmanın ilk ismi Maxim Senakh, ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'nın yürüttüğü çalışmalar sayesinde Amerika'da yargılanmaya başladı.



ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, ABD Adalet Bakanlığı Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü, Finlandiya Hükümeti, Almanya'dan Bundeskriminalamt (BKA) ve Federal Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi (CERT-Bund) gibi birçok kuruluşun katıldığı soruşturmanın ilk oturumu geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi.



Minesota'da gerçekleşen mahkemede suçunu kabul eden Maxim Senakh hakkında belirtilenlere göre; "Bilgisayar Dolandırıcılığı Yasasını" ihlal etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırılacağı tahmin ediliyor.