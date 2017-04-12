Eser Yenenler'i Mest Eden Zayıflama Reçetesi

Fazla kilolarıyla başı dertte olan ünlü komedyen Eser Yenenler'in takipçileri, Eser'i zayıflatma yoluna girdi.

Bir takipçisinin mesaj olarak attığı zayıflama reçetesi ise tam manasıyla Eser'in gönlünü fethetti.

İşte ünlü komedyeni mest eden reçete:

Eser Yenerler hayranının kendisine gönderdiği mesajın ekran alıntısını Instagram hesabından "İşte beni bu kadar düşünen takipçilerim var. Çok teşekkür ederim kardeşim denicem 1 ay sonra konuşuruz." notuyla paylaştı.