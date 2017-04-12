Eser Yenenler'i Mest Eden Zayıflama Reçetesi
Ünlü komedyen Eser Yenenler, bir takipçisinin kendisine mesaj attığı zayıflama reçetesine mest oldu. Gönlünü fetheden hayranına reçeteyi uygulama sözü verdi.
Fazla kilolarıyla başı dertte olan ünlü komedyen Eser Yenenler'in takipçileri, Eser'i zayıflatma yoluna girdi.
Bir takipçisinin mesaj olarak attığı zayıflama reçetesi ise tam manasıyla Eser'in gönlünü fethetti.
İşte ünlü komedyeni mest eden reçete:
Eser Yenerler hayranının kendisine gönderdiği mesajın ekran alıntısını Instagram hesabından "İşte beni bu kadar düşünen takipçilerim var. Çok teşekkür ederim kardeşim denicem 1 ay sonra konuşuruz." notuyla paylaştı.
sponsored ads