Esenyurt Tüketicileri Koruma ve Bilinçlendirme Derneği'nden Kınama

Esenyurt Tüketicileri Koruma ve Bilinçlendirme Derneği, yaptığı açıklamada, Reina katliamcısının Esenyurt'ta yakalanması sonrasında yazılı ve sosyal medya üzerinden ilçeyi karalamaya yönelik paylaşımları kınadı.



Esenyurt Tüketicileri Koruma ve Bilinçlendirme Derneği tarafından Esenyurt'u karalama ve kötü bir yer algısı oluşturmaya çalışanlara karşı açıklama yapıldı. Dernek Başkanı Alican Gökçe ve yönetim kurulunun gerçekleştirdiği rutin toplantı sonrasında yapılan açıklamada, son günlerde Türkiye'ye yönelik yapılan terör saldırılarını kınama ve Reina katliamcısının Esenyurt 'ta yakalanması sonrasında yazılı ve sosyal medya üzerinden ilçeyi karalamaya yönelik paylaşımlara karşı çıkılarak, ilçede yaşayan 800 bine yakın vatandaşın itham edildiği belirtildi.



Yapılan açıklamada, "Türkiye'de son yıllarda yaşanan terör saldırılarıyla hedef ve amacın neler olduğu apaçık ortadadır. Milletimize ve devletimize yönelik, korku ve baskı temelli bir düzen oluşturmaktır. Bunun son örneğini de 2017'nin ilk saatlerinde yılbaşı gecesi Reina'da yapılan ve 39 kişinin canına kastedilen katliam olmuştur. Esenyurt Emniyeti ve İstanbul Emniyetinin ortak çalışması sonucu, katliamcı 17 gün sonra ilçemizde yakalanmıştır. Saldırganın emniyet güçlerimiz tarafından başarılı bir operasyon ile yakalanması bizleri ve tüm Türkiye'yi son derece memnun etmiştir. Burada önemli olan ve vurgulanması gereken nokta ise bazı kişilerin sosyal medya ve yazılı medyadan Esenyurt'a yönelik yazdıkları karalama yazılarıdır. Bu hakaret içerikli yazılar tüm Esenyurt halkını kapsayan, bu bölgede yaşayan herkesi kötülemeye yönelik çirkin söylemlerdir.



1980'li yıllarda Esenyurt Türkiye'nin her yerinden göç alan varoş bir belde idi. Son 12 yıldır, çok hızlı gelişen, büyük yatırımların yapıldığı, İstanbul'un 39 ilçesi arasında en gözde şekilde yerini alan bir merkez haline gelmiştir. Şu anda Esenyurt'ta ikamet eden yerleşik ailelerin hepsi de komşuluk ilişkilerine, aile kavramına ve en önemlisi namus kavramına çok değer veren yapıya sahip bir toplumdur. Bu yapılan haksız karalamalara karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi. - İSTANBUL