Esenyurt'taki Polis Müdahalesi

Esenyurt'ta, Tunceli'de öldürülen DHKP/C'li teröristi anma bahanesiyle Kıraç Cem Kültür Evi'nde toplanan gruba müdahale sırasında gözaltına alınan 26 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.



Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, "örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklandı.



Tunceli-Ovacık Karayolu'nda 6 Aralık'ta uygulama noktasındaki güvenlik güçlerine bombalı saldırı girişiminde bulunduğu sırada öldürülen DHKP/C'li terörist Oğuz Meşe'yi anma bahanesiyle 15 Aralık'ta Kıraç Cem Kültür Evi'nde bir araya gelen grup, örgüt flamaları asıp, terör örgütü lehine sloganlar atmıştı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis 26 kişiyi gözaltına almıştı.