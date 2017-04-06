Esenyurt'ta trafiği tehlikeye sokan sürücüler kamerada



İSTANBUL - Esenyurt TEM otoyolunda trafiği gören sürücülerin ters yöne girerek geri geri çıkması tehlikeye yol açtı.

TEM otoyolu Esenyurt Gişeleri yakınında kameralara yansıyan bir görüntü, duyarsız sürücülerin açtığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, trafiği gören sürücülerin yan yoldan geri geri çıkarak ana yola bağlanmaya çalıştıkları görülüyor. Ters yönden çıkan sürücüler trafiği tehlikeye sokarken çevrede herhangi bir önlemin olmadığı görülüyor.