Esenyurt'ta Saldırganın Bıraktığı El Bombası Fünye ile Böyle Patlatıldı

Esenyurt'ta Saldırganın Bıraktığı El Bombası Fünye ile Böyle Patlatıldı

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