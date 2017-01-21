Esenyurt'ta Saldırganın Bıraktığı El Bombası Fünye Ile Böyle Patlatıldı

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Esenyurt, Istanbul, İstanbul, Bomba
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads