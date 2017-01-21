Esenyurt'ta Polise Ateş Açan Saldırganın Kaçış Anından Yeni Görüntü

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHAEsenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anına ilişkin yeni güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta Polise Ateş Açan Saldırganın Kaçış Anından Yeni Görüntü

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anına ilişkin yeni güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın kaçarken hemen ardından da polisin koştuğu görülüyor

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