Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anına ilişkin yeni güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın kaçarken hemen ardından da polisin koştuğu görülüyor
Esenyurt'ta Polise Ateş Açan Saldırganın Kaçış Anından Yeni Görüntü
Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHAEsenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anına ilişkin yeni güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
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