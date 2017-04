Esenyurt'ta Orhan Özyurt Cami'nin Temeli Atıldı

Esenyurt'ta, Orhan Özyurt Cami'nin temel atma töreni Başkan Necmi Kadıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Ardından yapımı tamamlanan Esenyurt Belediyesi Alt Geçidi de vatandaşların kullanımına açıldı.



Esenyurt'ta, İncitepe Mahallesi'nde yapımına başlanan Orhan Özyurt Cami'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. İncitepe Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Müftüsü Mehmet Müftüoğlu,camiye ismi verilen Orhan Özyurt ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken protokol konuşmalarıyla devam edildi. Ardından Başkan Kadıoğlu ve protokol üyeleri hep birlikte caminin temel atmasını gerçekleştiren butona bastı. Dualar eşliğinde temeli atılan caminin sonrasında yapımı tamamlanan Esenyurt Belediyesi Alt Geçidi vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirilen projeler için ilçe halkı Başkan Kadıoğu'na teşekkür etti. Birçok vatandaş açılışı yapılan alt geçidi kullanarak yollarına devam etti.



"İlk geldiğim günden bu güne çok farklı ve ciddi gelişmeler var"



Esenyurt'ta yapılan çalışmaların ilçeyi önceki dönemlere göre oldukça iyi bir noktaya getirdiğini ifade eden ve çalışmaların devamının gelmesini dileyen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop,"Esenyurt'a her geldiğimde diğer ilçelerden farklı olarak mutlaka bir açılış veya bir temel atma oluyor programlarımızda bu tür hayırlı işlerde öncülüğü için Başkanımıza hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum. Tabi Esenyurt'ta ilk geldiğim günden bu güne çok farklı ve ciddi gelişmeler var" diye konuştu.



"Camimiz Allah'ın izniyle her gün yükselecek"



Esenyurt'ta vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ve bu anlamda bir çok projenin vatandaşlarla buluştuğunu ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Bu camii küçük onun için aşağıda büyük cami yapıyoruz. Onu da eğer müsaade ederseniz adı Yıldız Cami'ydi. Benim de adım Arapça'da yıldız olduğu için bende kendi adımı koyayım dedim, onu da bitiyoruz. Halka açık meydan, hemen caminin yanında meydanı da Cuma ve bayram namazlarında kullanmak üzere çok rahat tahsis edilebilir hale getirdik. Zaten açıldığında göreceksiniz camimizde Allah'ın izniyle her gün yükselecek" dedi. - İSTANBUL