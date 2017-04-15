Esenyurt'ta Çöpte Bulunan Cesedin Sırrı Çözüldü

Esenyurt'ta bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir bavula konularak çöpe atılan Suriye uyruklu Muhammet Mameş'in cinayet zanlısı olduğu tespit edilen ev arkadaşı iki şüpheli Hatay'da gözaltına alındı.

Esenyurt'ta Çöpte Bulunan Cesedin Sırrı Çözüldü

Esenyurt'ta bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir bavula konularak çöpe atılan Suriye uyruklu Muhammet Mameş'in cinayet zanlısı olduğu tespit edilen ev arkadaşı iki şüpheli Hatay'da gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul'a getirilirken, cesedi bir bavul içinde çöpe atmak için taşırken görüntüleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

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