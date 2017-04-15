Esenyurt'ta Çöpte Bulunan Cesedin Sırrı Çözüldü

ESENYURT'ta bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir bavula konularak çöpe atılan Suriye uyruklu Muhammet Mameş'in cinayet zanlısı olduğu tespit edilen ev arkadaşı iki şüpheli Hatay'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelilerin, cesedi bir bavul içinde çöpe atmak için taşıdığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi..



ÇÖPTE CESEDİ ÇOCUKLAR BULDU



Esenyurt, Sultaniye Mahallesi, Balık yolu caddesi 541. Sokakta 8 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda sokakta oynayan çocuklar, çöp konteynırının içinde bir ceset gördü. Çocukların bağırarak durumu ailelerine haber vermeleri üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Yapılan inceleme sonucu erkek olan cesedin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Ceset üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı.



ÖNCE CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cesedin Suriye uyruklu Muhammet Mames olduğu tespit edildi. Bir süre önce Türkiye'ye geldiği belirlenen Muhammet Mames'in evine giden dedektifler, çevre sakinlerinden, onun iki arkadaşı ile birlikte kaldığını öğrendi. Cesedin bulunmasından bu yana ortada bulunmayan şüpheliler polis tarafından aranmaya başlandı.



CESEDİ TAŞIRKEN KAMERALARA YAKALANDILAR



Bu sırada evin çevresinde inceleme yapan dedektifler, güvenlik kamera görüntülerinden Muhammet Mames'in iki arkadaşının ağır bir bavulu güçlükle taşıyarak, hızla uzaklaşmaya çalıştığını gördü. Çöp konteynırına doğru giden şüphelilerin kameranın görüş açısından çıktığı görüldü.



ŞÜPHELİLER HATAY'DA GÖZALTINA ALINDILAR



Bunun üzerine harekete geçen dedektifler şüphelilerin bir otobüsle Hatay'a doğru hareket ettiğini tespit etti. Polis Suriye'ye kaçmaya çalışan Muhammet A.(21) ile Abdulhakam A.(19) adlı şüphelileri gözaltına aldı. İstanbul'a getirilen şüpheliler Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.







