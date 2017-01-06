Esenyurt'ta Araçlar Mahsur Kaldı

Esenyurt'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.



İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu. Şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Esenyurt'ta yoğun bir şekilde yağan kar şiddetini arttırınca birçok araç yolda mahsur kaldı. Trafiğin durduğu bu anlarda karda ilerleyemeyen bir aracı vatandaşların ittiği görüldü. - İSTANBUL