Esenyurt'ta Polise Ateş Açıldı! Saldırganın Kaçma Anı Kameralarda

Esenyurt'ta sabah saatlerinde devriye görevi yapan polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Polislerin silahla karşılık verdiği saldırgan, kayıplara karıştı. Saldırganın olay yerinden kaçma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİSE ATEŞ AÇILDI

Esenyurt'ta resmi polis otosuna uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlattı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı saldırının ardından kayıplara karıştı.

EL BOMBASI VE SİLAHINI BIRAKIP KAÇTI

Polis aracının camlarının açılan ateş sonucu parçalandığı görüldü. Kısa süreli çatışma sonrası saldırgan olay yerinde silahını ve bir el bombası ile çantasını bırakarak kaçtı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Polis saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Polis helikopteri de zanlının yakalanması için yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi. Esenyurt çevresinde polisin operasyonu sürüyor.

ÇANTA İNCELENİYOR

Zanlının olay yerinden kaçarken attığı çanta ve silah da polis tarafından incelemeye alındı. Çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturan polis, çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanlarını da olay yerine çağırdı. Zanlının kaçarken olay yerinde bıraktığı el bombası fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve zanlının yakalanması yönelik operasyonu sürüyor.

SALDIRGAN KAÇARKEN KAMERALARA YAKALANDI

Saldırganın olay yerinden kaçma anı, çevkedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde dükkandaki vatandaşlar saldırı üzerine kapıya doğru yöneliyor. Bir süre sonra kapının önünden bir kişinin sokağın yukarısına doğru koştuğu görülüyor.



