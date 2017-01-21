Esenyurt Saldırganının Attığı El Bombası, Kontrollü Olarak Patlatıldı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açan saldırganın kaçarken düşürdüğü el bombası, polis tarafından kontrollü olarak patlatıldı.



Esenyurt'ta sabah saatlerinde polis aracına ateş açan saldırgan, polislerin silahla karşılık vermesi üzerine kaçarak kayıplara karışmıştı. Zanlının kaçarken yere attığı silahı, çantası ve bir adet el bombası, polis tarafından incelendi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, el bombasını fünye ile kontrollü olarak patlattı. Esenyurt'ta saldırganın yakalanmasına yönelik operasyonlar ise sürüyor. - İSTANBUL