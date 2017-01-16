Esentepe'ye Modern Muhtarlık Binası

Karacabey Belediyesi, Esentepe Mahalle'sine muhtarlık binası kazandırdı.



Belediye, kamulaştırdığı bir binayı da baştan aşağı yenileyerek, mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Mahalle sakinlerinin katıldığı açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, hayata geçirdikleri projelerde istişare kültürü çerçevesinde toplumun bütün katmanları ile ortak hareket edildiğine vurgu yaptı.



Merkez ve kırsal mahallelerde muhtarlık binalarını iyileştirme çalışmalarının vatandaşların takdirini kazandığının altını çizen Özkan, yeni binada muhtarlığın daha iyi hizmet vereceğini söyledi. Özkan, kurum ve kuruluşlara verdikleri desteği sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - BURSA