Esentepe Sosyal Tesisleri'ndeki Çalışmalar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova'da yapımı devam eden Esentepe Sosyal Tesislerinin açılışı için gün sayıyor.



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tesisteki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etti.



Tesisin Pamukovalı vatandaşların gündelik yaşamlarına ayrı bir soluk katacağını belirten Karamehmetoğlu açıklamada şunlara yer verdi:



"17 dönümlük alan üzerinde inşa edilen tesis yürüyüş yolları, kafeterya, mesire alanı, kamelyalar ve diğer sosyal donatı alanlarına sahip. Kamelyalarımızın çoğunu tamamladık, kafeteryamızda ise son aşamaya gelmiş durumdayız. Yürüyüş yollarında gerekli işlemlerimiz tamamlandı.



Sosyal donatı alanlarımızı da kısa süre içerisinde tamamladıktan sonra tesisimizi Pamukovalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Tüm Sakaryalı ve Pamukovalılara hayırlı olsun."