Esenlik'ten Bir Sosyal Hizmet Daha

'Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz'a teşekkür ederiz'

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla yola çıkarak şehidimizin ismini sağlık merkezine verdik. Şehidimizin ve tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. Emeği geçen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz'a teşekkür ederiz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

'Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'ın talimatıyla halkımıza hizmet verecek aile sağlığı merkezini açtık'

Sağlığın öneminden bahseden Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz; 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'ın talimatıyla Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi halkına hizmet verecek aile sağlığı merkezini açtık. İdari binamızı açtığımızda düşüncemizde olan projeyi bugün hizmete sokmanın heyecanını yaşıyoruz. Aile hekimliğimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Severek yaptığımız güzel bir hizmeti teslim ediyoruz. Gayret veren herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

'Aile Sağlık Merkezinin bölgemiz insanına sağlık getirmesini diliyorum'

Bugün benim için ayrıca mutlu bir gün olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat; 'Genel Müdürümüz Hulusi Boyraz ile birlikte bu binayı tasarladığımız zaman sağlık ocağını planlamıştık. Ancak o günün şartlarında, koordinasyon ve ihtiyacından doğan bazı sıkıntılardan dolayı sonuçlandıramadık ama bugün sağlık merkezini açmış olmamız çok önemli. Muhtarımız bizi ziyaret ettiğinde bu eksikliği her zaman ifade ediyordu ve bu konuyu takip etti. Açılan sağlık merkezinin bölgemiz insanına sağlık getirmesini diliyorum' şeklinde konuştu.

Katkılarından dolayı Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Genel Müdür Hulusi Boyraz'a Muhtar Orhan Ünalır plaket takdim etti. Konuşmalardan sonra yapılan dua ile birlikte açılış kurdelesi kesildi.

Aile sağlığı merkezini gezdikten sonra bölgeye hizmet verecek eczaneninde açılışı yapıldı.