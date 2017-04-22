Esenlik Pratik Marketlerin 7.'si Hasanbey Caddesinde Açıldı

Esenlik, pratik marketlere bir yenisini daha ekledi. Daha önce 6 pratik market açan Esenlik 7. şubeyi Hasanbey Caddesine açtı.



Pratik market şubelerini Malatya'da açmaya devam edeceklerini söyleyen Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz "Biliyorsunuz Esenlik Süpermarketler Malatya'da önemli bir noktada ve gerçekten hizmetiyle, anlayışıyla ve kalitesiyle bir marka olmakta. Pratik marketler şubeleri açılması için sürekli talepler iletilmekte. Yine hizmet noktası olarak önemsediğimiz Hasanbey Mahallesine yedinci şubemizi açmış olduk. Belirlediğimiz önemli alanlara şube açmaya devam edeceğiz. Günden güne çoğalan bu tarz marketçilik uygulanma ve işletilme açısından daha elverişli. Esenlik olarak bu tarzı halkımıza benimsettik. Çalışmalarımız günden güne artarak devam edecektir. Mağazamızdaki bu canlılık ve ilgi de zaten bu beğeninin bir göstergesi emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve ekibimize teşekkür ediyoruz Allah hayırlı etsin" şeklinde konuştu. - MALATYA