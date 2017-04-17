Esenlik Markaları Beğeni Topladı

11. Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Fuarında yer alan Esenlik Şirketinin markaları ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.



Bu yıl düzenlenen fuarda kendi markaları ile yer alan Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi marka ve hizmet grupları ile ziyaretçilerin teveccühünü kazandı. Her alanda ürettiği ürünler ile sektörde en üst basamağa doğru hızla yükselen Esenlik, gıda alanında Nergis, deterjan alanında Epak ve Proxi kent mobilyaları alanında ise Meston markalarını Malatya Tarım Fuarında tanıtma fırsatı buldu



Fuarı değerlendiren Esenlik Genel Müdür Hulusi Boyraz, üreticiler ile tüketicilerin bir araya getirildiği bir fuarın olduğunu belirterek "Şehrimiz yakın zamanda tarımsal ürünleri bir uç mamul olarak üreten ve dışarıya satan bir il olacak. Yaptığımız bazı faaliyetler şehrin ana damarlarını etkilemektedir. Bu fuarda şehrimize önemli katkılar sağlamaktadır" diye konuştu. - MALATYA