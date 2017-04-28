Esenlerli İzciler Dedelerini Unutmadı

Esenlerli izciler, Çanakkale Savaşları'nın 102'nci yıldönümünde Milli Bilinç Kampı'na katıldı. İzciler, 57'nci Alay'ın izinden yürüdü.



Esenler Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü izcileri, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen "Dedeciğim Ben Geldim" Çanakkale Milli Bilinç Kampı'na katıldı. Çanakkale Savaşları'nın 102. yıldönümünde Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyü yakınlarındaki Kocadere'de kamp yapan izciler, kahraman dedelerini andı. Esenlerli izcilerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden ve aralarında Hatay Reyhanlı sığınmacı kampında kalan Suriyeli çocukların da olduğu, Filistin, Lübnan, Gürcistan, Kıbrıs gibi ülkelerden toplam 4 bin 990 izci katıldı.



57'nci Alay'ın izinden gittiler



Sabah top sesleriyle uyanan izciler, 102 yıl önce 57'nci Alay'ın yaptığı gibi hamur kızartması ve çorbadan oluşan sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra saçlarına kına yaktırarak ellerinde Türk bayraklarıyla Conkbayırı'na doğru yola koyuldu. Kamp alanından çıkışta izcileri mehter takımı uğurladı. Üzerlerinde 'Dedeciğim Ben Geldim' yazılı yeleklerle 57'nci Alay güzergahından yürüyen izciler Conkbayırı'na ulaştı.



"İzci kamp yaptığı müddetçe yaşar"



Dedelerinin yaşadığı o günleri anmak ve anlamaktan mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen izciler, Çanakkale'de tarihi ve milli bilinçlerinin geliştiğini belirtti. Esenler Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü adına konuşan Ocakbaşı Lideri Kemal Bilim, "İzcilerimiz yorucu bir yürüyüş olduğunu bilmelerine rağmen dedelerini anma bilinci ve vatan sevgisi ile 20 kilometrelik yürüyüşü başarıyla tamamladılar. Esenler izcileri olarak Erzurum'dan Çanakkale'ye tüm faaliyetlere katılıyoruz. 'Yürü hür maviliğin bittiği yere kadar, izci kamp yaptığı müddetçe yaşar' sözü ile kendimizi diri tutacak ve her koşulda kamp yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL