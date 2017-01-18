Esenler Ülkesi İçin Kan Veriyor

Esenler Belediyesi, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın Aralık ayında yaptığı açıklamada kış aylarında kan bağışındaki azalmaya dikkat çekmesi üzerine harekete geçti. İstanbul'da kan bağışı rekorunu elinde bulunduran Esenler Belediyesi, "Esenler'in Damarındaki Kan Ülkesi İçin Akar" diyerek yeni bir kan bağışı kampanyası başlattı.

22 Ocak Pazar günü akşamına kadar sürecek kampanyanın startı, Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen programla verildi. Programa; Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Kızılay İl Başkanı İlhami Yıldırım ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Ercan, belediye başkan yardımcıları ile ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPACAK İNANCA SAHİBİZ

Esenler halkının, ülkenin kan ihtiyacını karşılayabilecek kanı damarlarında taşıdığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Kan, fabrikada üretilemiyor. Üretim mekanizması sadece insan. İnsanımızın yüreğindeki vatan sevgisi ve vatan heyecanı, bu anlamda çok önemli bir motivasyon. 15 Temmuz'da bedenlerini tankların önüne atan, F-16'ların önüne atan bu milletin çocukları, 'vatan, millet, ülke' dediğinizde her türlü fedakarlığı ortaya koyabilecek inanca ve heyecana sahipler. Esenler olarak, bu inançla Kızılay'ımıza destek vereceğiz" dedi.

KAN STOKLARI 50 BİNE ULAŞACAK

50 bin olması gereken kan stoklarının olumsuz hava şartları nedeniyle 20 binlere kadar düştüğüne dikkat çeken Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım da, "Şu anda 39 binlere ulaşan kan stoklarımızı, Esenler'imizin bu büyük birlik ve beraberliği ile birlikte inşallah 50 binlere yaklaştıracağımızı ümit ediyorum. Kampanyaya destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ESENLER VATAN İÇİN HER ZAMAN HAZIR

Programda son olarak Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin söz aldı. İstanbul'a yağan yağmur gibi Esenler'in de Kızılay'ın depolarına kan yağdıracağını ifade eden Kaymakam Şahin, "Biz millet olarak, ihtiyaç olduğunda her türlü fedakarlığı yapmaktan asla geri durmayız. Bugün de, hayır elimiz olan Kızılay'a destek oluyoruz. Şimdi kan lazımmış kan için buradayız. Yarın başka bir şey lazım olur, onun için hazır ve nazır oluruz. Esenler adına bu sözü vermekten tereddüt duymuyorum" şeklinde konuştu.

HAYAT KURTARMAK ESENLER'İN KANINDA VAR

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Dörtyol Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırına geçerek kampanyanın startını verdiler. Her türlü milli meselede asil bir duruş sergileyen Esenler halkı, kampanyaya ilk andan itibaren yoğun ilgi gösterdi.

Esenler Kaymakamlığı, Esenler Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi tüm kamu kurumlarının personeli ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de kan vererek kampanyaya destek oluyorlar. Kampanya, 22 Ocak 2017 Pazar akşamına kadar Esenler Dörtyol Meydanı'nda devam edecek. Kampanyada en az 2023 ünite kan toplanması hedefleniyor.