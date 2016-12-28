Esenler'in Acil Toplanma Alanları

Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü ilçe sınırları içinde bulunan Ana Tahliye Alanları ile Acil Toplanma Bölgelerine tabelalar astı. Deprem başta olmak üzere olası bir afet durumunda vatandaşların ilk toplanacakları yer olarak Esenler'de 30 Acil Toplanma Bölgesi belirlendi.

Toplam 131 bin metrekareden oluşan alanlar genellikle mahallelerin parkları ve meydanları. Daha büyüklükteki ve toplam 113 bin 500 metrekareden oluşan 6 yer ise Ana Tahliye Alanı ilan edildi. Vatandaşların buraları bilmeleri için görünür yerlerine tabelalar asıldı. Yaşanabilecek afet durumunda vatandaşların hemen Acil Toplanma Bölgeleri ve Ana Tahliye Alanlarına gitmeleri gerekiyor.

