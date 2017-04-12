Esenler'de şüpheli bir paket fünye ile patlatıldı



İSTANBUL - Esenler'de bebek arabası içine bırakılan şüpheli bir paket polis tarafından fünye ile patlatıldı. Çevrede panik yaşanmasına neden olan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Birlik Mahallesi'nde otobüs durağına terk edilmiş bebek arabası içerisinde şüpheli bir paket gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve bomba imha uzmanları bölgeye sevk edildi. Şüpheli paket, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatıldı. Yaşanan patlama sırasında çıkan gürültü, çevrede büyük paniğe neden oldu. Şüpheli paketin patlatılması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Patlatılarak incelenen pakette bomba unsuruna rastlanmadı.