Esenler'de İki Grup Birbirine Girdi

Esenler'de iki grup birbirine girdi. Silah ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında bir kadın vurularak ağır yaralandı. Yaşlı kadının vurulma anı, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
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