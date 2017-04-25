Esenler'de İki Grup Birbirine Girdi

Esenler’de iki grup birbirine girdi.

Esenler'de iki grup birbirine girdi. Silah ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında bir kadın vurularak ağır yaralandı. Yaşlı kadının vurulma anı, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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