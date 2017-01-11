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Esenler'de Çatıdan Düşen Kar Birikintisi Korkuttu(Fotoğraf)
Esenler'de Çatıdan Düşen Kar Birikintisi Korkuttu(Fotoğraf)
11 Ocak 2017 Çarşamba 23:51
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[9154197] DHA
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