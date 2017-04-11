Esenler Belediyesi Kardeş Belediyesi Suruç'la Kutlu Doğum Haftasını Kutladı

Esenler Belediyesi, Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğumunu müjdeleyen "Kutlu Doğum Haftası"nı kardeş belediye Suruç Belediyesi ile birlikte Suruç'ta kutladı.



Esenler Belediyesi, Urfa Suruç Belediyesi ile ortaklaşa "Kutlu Doğum Özel Programı"düzenledi. Suruç'ta düzenlenen programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Suruç İlçe Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Özcan Hamza, STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Kutlu Doğum Haftası adeta kardeşlik şöleni



Kutlu doğum haftasının önemine dikkat çeken Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, "Kutlu doğum haftası yüreklerimizin, gönüllerimizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın merhametle donanmasına vesile olsun. Kutlu doğum haftası kalbimizde var olan Peygamber sevgimizi harekete geçirmiş ve bu gelenek sadece ülkemiz için değil, gurbet ellerde yaşayan bütün vatandaşlarımız arasında da bir bilgi ve irfan ziyafetine, kardeşlik şölenine, bir manevi yenileme haftasına dönüşmüştür. Vesile olan bütün büyüklerimizi minnet rahmet ve saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu.



Kardeş belediyemizle el eleyiz"



Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun selamını getirdiğini belirterek, "Bugün burada güzel bir etkinlikte Suruçlu kardeşlerimizle olmaktan çok mutluyum. İnşallah el ele vererek kardeş belediyemiz Suruç Belediyesi ile bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Kutlu doğum haftası gibi manevi anlamı çok büyük olan bu günlerde sizlerle buluşmak bizi ayrıca mutlu etti" dedi.



Programda, "İslamiyet'te Kardeşlik Ruhu ve Paylaşmak" konusunda konuşma yapan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, "Dinimiz, devletimiz, ümmetimiz için canlarını, kanlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi şanlı gazilerimizi cümlemizin atalarını ecdadını, bu toprakları İslam yurdu yapan aziz milletimize, memleket yapıp bırakıp giden toprağın bağrında hayır dua bekleyen cümle ecdadımızı hürmetle ve duayla yad ediyoruz. Bu millet kendi milli, İslami kodlarına dönüyor. İbrahim Peygamber'in bayrağı altındaki herkes tek millettir" diye konuştu.



Programda Grup Tillo birlik, beraberlik ve kardeşlik türküleri söyledi. Grup Tillo'nun seslendirdiği ezgilere dinleyenler de el ele, kol kola vererek hep bir ağızdan eşlik etti.Programın sonunda Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş'a, katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. - İSTANBUL