Esendere Gümrük Kapısı Açılış Töreni - Bakan Tüfenkci ve TOBB Başkanı Hısarcıklıoğlu
- Esendere Gümrük kapısı açılış töreni Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin Esendere Gümrük kapısı açılış töreninde konuşması TOBB Başkanı Hısarcıklıoğlu'nun Esendere Gümrük kapısı açılış töreninde konuşması HAKKARİ - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat...
- Esendere Gümrük kapısı açılış töreni
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin Esendere Gümrük kapısı açılış töreninde konuşması
TOBB Başkanı Hısarcıklıoğlu'nun Esendere Gümrük kapısı açılış töreninde konuşması HAKKARİ - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı açılış törenine katıldı.
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