Esen Yaman Cinayeti Sanığı ve Azmettirene Müebbet İstendi

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde 29 yaşındaki Esen Yaman'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 28 yaşındaki Serkan G. ve onu azmettirdiği öne sürülen Yaman'ın eski eşi 30 yaşındaki Şevket B. müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya müdahil olması için yazı yazılmasına ve Serkan G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.



11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan ilk duruşmaya bu suçtan tutuklu sanık Serkan G. ile onu azmettirdiği iddia edilen Esen Yaman'ın başka suçtan hükümlü boşandığı kocası Şevket B., avukatları Tolga Turgut ve Barış Akyol ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Dernek Temsilcisi Sanem Deniz Kural, anne Esin Özalp katıldı. Mahkeme Başkanı Yahya Kemal Akbaş, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Temsilciği'nin davaya müdahil olarak katılmasını kabul etti. Cezaevine yaklaşık 1.5 yıl önce girdiğini söyleyen tutuklu sanık Serkan G., "Ondan önce Esen'le arkadaşlık kurmaya başladım. Kendisiyle evlenmeyi düşünüyordum. Daha sonradan bana ihanet ettiğini öğrendim ve kendisini öldürdüm. Olayın ayrıntılarını polisteki ifademde anlatmıştım. Bu olayın Şevket ile bir ilgisi yoktur, ben namusumu temizlemek için yaptım. Aslında olay günü öldürmek için gitmemiştim sadece kendisiyle konuşacaktım. İhanet ettiğini öğrendiğimde kendisiyle konuşmuştum. Bir daha yapmamasını söylemiştim. Hatta o zaman bana 'seni ilgilendirmez' tarzında sözler söylemişti. Olay günü yine bunu konuşmaya gittim. Benim erkekliğime laf etti. Bende silahımı çekip vurdum. Hatta olay günü bir şahısla araçta gördüm. Ben o şahsın kim olduğunu kendisine sordum. Bana 'sana mı soracağım'diye yanıt verdi. Olay günü alkollüydüm, kafam güzeldi, o kızgınlıkla ben de, silahla kendisine ateş ettim" dedi. Başka suçtan hükümlü Şevket B., ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtip, şöyle konuştu:



"Serkan'ın Esen'le olan duygusal arkadaşlığını ben şu anda öğrendim. Cinayet olayını da medyadan öğrendim. Şu anda Esen'le Serkan arasındaki duygusal arkadaşlığı duyunca şok oldum. Serkan benim arkadaşımdı, aynı mahallenin çocuğuyuz, benim evime gidip gelirdi. Esen'le arkadaşlığı da vardı. Kuaföre, pazara Esen'le gidip geldiği zamanlar oldu ancak ben böyle bir aşk yaşadıklarını yeni öğrendim. Benim Esen'in öldürülmesi olayı ile ilgim yok. Esen'le müşterek bir çocuğumuz var, kendisiyle boşanmıştık. Ancak o dönemde kendisiyle barışma aşamasındaydık. Esen'in başka bir erkekle birlikte olduğunu da duymuştum. Şu anda yaklaşık 15 yıllık bir cezadan hükümlüyüm. Serkan'la cezaevinde aynı koğuşta kaldım benim bu olayla hiçbir ilgim yoktur."



Öldürülen Esen Yaman'ın annesi Esin Özalp ise her iki sanığın da yalan söylediğini belirterek, "Serkan'ın söyledikleri gerçek dışıdır, kızımla herhangi bir aşk ilişkisi yoktur. Kızım Şevket ile evliydi, bir de çocukları vardı, boşandılar. Şevket'le Serkan samimidirler. İkisi de aynı cezaevinde birlikte kaldı. Şevket'in, Serkan'ı kızımı öldürmesi için azmettirdiği yönünde söylenti var. Her iki sanıktan şikayetçiyim" dedi. Mahkeme Başkanı Yahya Kemal Akbaş, tanıkları ve tarafları dinledikten sonra sanık Serkan G.'nin tutukluluk halinin devamına, yasal zorunluluk nedeniyle davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirilmesine karar verip duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.



Davaya müdahillikleri kabul edilen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Telsilcisi Sanem Deniz Kural, ölen Esen Yaman'ın ailesi ve dernek üyeleri ile birlikte duruşma sonrası birlikte basın açıklaması yaptı. Ellerinde öldürülen Esen Yaman'ın fotoğraflarını tutan grup adına konuşan Sanem Deniz Kural, "Her kadın cinayeti davasında olduğu gibi bu davanını da takipçisi olacağız.Sanıklar en ağır cezaya çarptırılmalı" dedi.



- İzmir