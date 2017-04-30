Eşekli Kütüphanecinin Heykeli Dikildi

Kartal Belediyesi, Ürgüp'te eşeğiyle köylere kitap götürerek insanları kitapla tanıştıran Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'ün heykelini Kartal Meydanı'na dikti.



Kütüphane memuru olarak görev yaptığı Ürgüp'te insanların kitap okuması için eşeğiyle köylere kitap taşıyan Eşekli Kütüphaneci namıyla ünlenen Mustafa Güzelgöz'ün Kartal Meydanı'na anıtı dikildi. Aslen Nevşehir Ürgüplü olan Mustafa Güzelgöz, 1943 yılında ilçede bulunan Tahsin Ağa Kütüphanesi memuresinin emekliliğe ayrılması üzerine boşalan kadroya atandı ve insanların kitap okuması için girişimlerde bulundu. Kütüphaneye gelemeyen köylünün ayağına kitap götürmek düşüncesiyle eşeğe yüklediği kitapları Ürgüp'ün köylerine ulaştıran Güzelgöz, bölge inanlarının hayatında önemli bir yer edindi.



Eşekle köylere kitap götürmesi nedeniyle Eşekli Kütüphaneci namıyla ünlenen Mustafa Güzelgöz'ın çalışmalarını unutturmamak ve adını yaşatmak amacıyla harekete geçen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün girişimleriyle Kartal Meydanı'na Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz ve eşeğinin anıtını yaptırıldı. Heykeltıraş Niyazi Dedeoğlu tarafından bronzdan yapılan 2,5 metre yüksekliğindeki heykelinin açılışına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Mustafa Güzelgöz'ün kızı emekli öğretmen Gülten Güzelgöz, torunu Mustafa Güzelgöz, belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Öz ve beraberindekiler Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz Anıtı'nı açtı.



Açılışla ilgili konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Anadolu aydınlanmasına çok büyük hizmet vermiş, halkına büyük bir hizmet sunan kişinin heykelini açtık. Bu sadece heykel değil 133. Yüzyılda Hacı Bektaşı Veli ve Mevlana ile başlayan aydınlanma yürüyüşünün Atatürk ile zirveye ulaşan aydınlanmanın ışığıdır. Onu simgeleyen heykelin açılışını yaptık. Anadolu aydınlanmasının devamını diliyoruz. Kesintiye uğramamasını diliyoruz" dedi.



Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'ün kızı emekli öğretmen Gülten Güzelgöz de yapılan açılışla ilgili olarak, "Gururluyum böyle bir babanın evladı olmaktan. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



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