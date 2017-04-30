Eşekli Kütüphaneci"Nin Heykeli Dikildi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi ve köylerine 1940'lı yıllarda, eşeğiyle kütüphane hizmeti götüren ve bu nedenle de "Eşekli Kütüphaneci" olarak bilinen Mustafa Güzelgöz'ün Kartal Meydanı'na dikilen heykeli törenle açıldı.



Yüksek Heykeltıraş Niyazi Dedeoğlu tarafından bronzdan yapılan 2,5 metre yüksekliğindeki heykelin açılış törenine Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Mustafa Güzelgöz'ün kızı emekli öğretmen Gülten Güzelgöz, torunu Mustafa Güzelgöz, belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.



Kartal Meydanı'ndaki törende konuşan Başkan Öz, "Köy Enstitülerinin önü nasıl tıkandıysa Mustafa Güzelgöz'ün yaptığı başarıların önünün de hakkında başlatılan soruşturma ile tıkandığını hayat hikayesinden anlıyoruz. Burada eşek üzerinde olanaksız yerlere giderek Anadolu'nun aydınlanmasını sağlamış Mustafa Güzelgöz'ün heykelini açıyoruz. Aydınlanma yolunda buna bir araç olarak bakmalıyız. Aydınlanmayı kabullenmeyen ve biat kültürü yerine özgür birey olmak için çalışanların arkasında durmamız gerekiyor ve o yolda gitmemiz gerekiyor. Cahilliği yok etmeye çalışan bu yiğit Anadolu insanının çok önemli simgesi var biz de onu öne çıkartmaya çalıştık, hizmeti geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Heykelin açılışında konuşan torunu Mustafa Güzelgöz de, "Dedemin Anadolu'nun aydınlanmasındaki emeğiyle gurur duyuyorum ve bu hizmetleri unutmayarak heykelini diken Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından "Eşekli Kütüphaneci" Mustafa Güzelgöz'ün heykeli törenle açıldı. Katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tören sona erdi.