Eşekli Kütüphaneci
EŞEKLİ KÜTÜPHANECİ etkinliği 2017-04-22 14: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
EŞEKLİ KÜTÜPHANECİ etkinliği 2017-04-22 14: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Evren Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Fatih Sokak, No: 19 Bağcılar /İSTANBUL
Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 30: 00
Kategori : EŞEKLİ KÜTÜPHANECİ
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io