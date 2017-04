Eşekle Yaralı Taşıyan Anzak Askerinin Torunundan Barış Çağrısı

SİNAN BALCIKOCA - Çanakkale Savaşları'na Avustralya'dan katılan sıhhiye ekibinde yer alan asker Morgan Thomas'ın torunu Geoffrey Thomas, dedesinin eşekle sahra hastanesine yaralı taşıdığı topraklardan dünyaya barış çağrısında bulundu.



Avustralya'nın Sidney kentinde doğan ve uzun yıllar ABD'de kaldıktan sonra 7 senedir iş gereği Bursa'da bulunan 68 yaşındaki Geoffrey Thomas, eşi Sherry ile geldiği tarihi Gelibolu Yarımadası'nda duygusal anlar yaşadı.



Tarihi yarımadada dedesinin savaştığı yerleri gezen, yabancı askerlerin mezarlarını ziyaret eden Geoffrey Thomas ile eşi, bölgedeki rehberlerden de savaş hakkında bilgi edindi.



Thomas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesi Morgan Thomas'ın 1915 yılında Çanakkale'ye gelerek savaştığını ve gazi olduğunu söyledi.



Dedesinin sıhhiye ekibinde yer aldığını ve yaralı askerleri eşekle sahra hastanesine taşıdığını anlatan Thomas, "Ailemdeki herkesin buraya gelme isteği var. Dedemin yaşadıklarını babamdan ve dedemden duydum. Burada yaralıları taşımış. Onun izinden, onun savaştığı yerleri görmek için buraya geldim." diye konuştu.



Savaşın çok acımasız olduğunu dile getiren Thomas, ancak Çanakkale Savaşları'nda yardımlaşma ve kahramanlık öykülerinin öne çıktığını vurguladı.



Dedesinin savaştığı yerleri gezerken çok duygulandığını kaydeden Thomas, şöyle devam etti:



"Dedem bir asır önce buraya gelerek savaşmış, ayrıca sıhhiye ekibinde olduğu için çok can kurtarmış. Onun kahramanlık yaptığı yerde bulunmak benim için gurur verici. Dedem çok güçlü bir insandı. Savaş ortamına alıştığından bacağında şarapnel parçasıyla Avustralya'ya gelmiş ve bir süre böyle yaşamış. Şarapnelin olduğu yeri jiletle keserek çıkarmış. Ağaç kovuğundan parça çıkarır gibi çıkarmış. Sıradan bir şey gibi kendi kendini tedavi etmiş."



"Burası çok barışçıl bir yer"



Dedesinin, kendisi 6 yaşındayken Sidney'de hayatını kaybettiğini, onunla ilgili anıları babasından da dinlediğini anlatan Thomas, "Dedem savaşta dişinde ağrı olduğu için yaklaşık 22 kilometre yürümüş ancak savaşın verdiği ruh haliyle tüm dişlerini çektirmiş. Çünkü o zaman tıbbi şartlar da elverişli değilmiş." dedi.



Gelibolu Yarımadası'nda, savaşan farklı milletlerin mezarlık ve anıtlarının yapılmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Thomas, "Burası şu an çok barışçıl bir yer. Barış ve huzur kokuyor. Huzur, güven ve barış içinde her insanın çocuklarını yetiştirebileceği bir dünya diliyorum. Bu ortamı sağlamak, yeni nesilleri güvenli şekilde yetiştirmek için en önemli şey barışın sağlanmasıdır. Bunun tek çözümü, dünya insanının tamamının huzur ve güven içinde yaşamasının tek yolu barıştan geçiyor." diye konuştu.