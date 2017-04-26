Eşek Tarafından Isırılan 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Eşek tarafından ısırılan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı



SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde eşeğin ısırdığı yaşları küçük 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pervari ilçesine bağlı Kocaçavuş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada oynayan yaşları 6 ile 8 yaşında iki kardeşi eşek ısırdı. Kardeşlerini kurtarmak isteyen 12 yaşındaki Şeyma Nur İlter de başından ve kolunda aldığı sert ısırıkla ağır yaralandı. Köy imamı olan Mehmet İlter, yakınlarının da yardımıyla çocuklarını İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşları küçük iki kardeşin tedavisi İlçe Devlet Hastanesinde sürerken, ağır yaralanan Şeyma Nur İlter, 112 ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.