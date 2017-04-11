Esedli Çözüm Olamaz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, G7 dışişleri bakanlarının Esed iktidardayken Suriye'de çözüme ulaşılamayacağı görüşünde olduğunu bildirdi.



İtalya'nın ev sahipliğinde Lucca kentinde dün başlayan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Ayrault, "G7 dışişleri bakanları, Esed iktidardayken Suriye'de barışçıl çözüm olamayacağında ısrarcı." dedi.



Rusya'ya karşı agresif tutum sergilemediklerini belirten Ayrault, "Rusya'ya mesaj ise: Artık yeter. İkiyüzlülüğün bitmesi ve siyasi sürece açık bir şekilde dönülmesi gerekiyor." diye konuştu.



Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen saldırıda Esed rejiminin, kimyasal silah kullanması ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'e yakın kişinin ölümüne neden olması üzerine ABD saldırıda kullanılan uçakların kalktığı üssü bombalamıştı.



Suriye'de siyasi çözüm çabaları ise rejimin engellemeleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.