Esed Rejiminin Sivillere Saldırıları Sürüyor

HUMUS/ Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin orta kısmındaki Humus ilinde kuşatması altındaki Hola bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti.



Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, dün geceden bu yana Hola'daki Teldo, Teldehep ve Keferlaha beldelerine 18 hava saldırısı yapıldı.



Saldırılarda 2'si kadın 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralandı.



Sivil savunma ekipleri, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Esed rejiminin 25 Mayıs 2012'de katliam yaptığı Hola, 5 yıldır rejimin kuşatması altında. Mart ayı sonunda Birleşmiş Milletler (BM) Hola'ya ilk defa kısıtlı insani yardım ulaştırabilmişti. Son bir yıldır rejim, yardım girişlerine kısıtlı şekilde izin veriyor.