Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısına Tepkiler

Halk Özel Harekatı Derneği Kilis Şubesi, Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısını protesto etti.



Kent girişinden araçlarla Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup, burada büyük bir Türk Bayrağı açarak, "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun", "Ninnilerle uyutulması gereken bebeklerin kimyasal gazlarla uyutulduğu bir dünyada susmak alçaklıktır", "Zalimlere zafer sevicini yaşatma Allah'ım" şeklinde slogan attı.



Denek Başkanı Hakan Narinç, gazetecilere yaptığı açıklamada sivillere yönelik kimyasal silah saldırısının bir insanlık suçu olduğunu söyledi.



Narinç ayrıca, ülkelerin siyasi çıkarları ne olursa olsun masum ve mazlum halkların katledilmesinin izahı mümkün olmayan bir olay olduğunu da dile getirdi.