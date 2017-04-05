Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısına Tepkiler

Adıyaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Esed rejiminin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına tepki gösterdi.



Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde pankartlarla Esed rejimi aleyhine slogan atarak, kimyasal silah saldırısını kınadı.



Adıyaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Ali Deniz, yaptığı basın açıklamasında, 6 yıldır Suriye'de işlenen ve yaklaşık bir milyon insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamların katlanarak devam ettiğini söyledi.



ABD, AB ve NATO'nun bu katliamlara gözünü kapattığını ifade eden Deniz, şöyle konuştu:



"Gözü dönmüş kan dökücüler, çoluk çocuk demeden insanların üzerine fosfor bombası yağdırıyor. Dün İdlib'de karanlık batı ruhunun icadı kimyasal bombalar patlarken yine insanlığımızdan utanır olduk. 100'ü aşkın çocuğun katilleri, pervasızca masum çocukları ve sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dünyanın sözde yöneticileri ABD, AB ve NATO, bu katliamlara gözünü kapatmış, üç maymunu oynuyor.



Bugün hiçbir batı ülkesinde manşetler Arapça atılmadı. İnsanlık utandı ama ne Esed, ne Rusya, ne ABD, ne de işbirlikçileri utanmadı. Bütün dünya şunu çok iyi bilmeli ki bu katliamda Rusya ve ABD başta olmak üzere emperyalist batı, katil Esed'in suç ortaklarıdır."



Grup daha sonra sessiz bir biçimde dağıldı.