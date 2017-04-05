Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısına Tepkiler

Arap Birliği ve El-Ezher, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısına tepki gösterdi.



Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler ve haberler karşısında büyük bir üzüntü ve rahatsızlık duyduğunu bildirdi.



Yasaklı yollarla sivillerin hedef alınmasının büyük bir suç ve barbarca bir eylem olduğuna dikkati çekerek bu faciaya neden olanların bedelini ödeyeceğini belirten Ebu Gayt, "Bunların cezasının uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası hukuk gereği, uluslararası toplum tarafından verilmesi gerekir." ifadesini kullandı.



Uluslararası topluma çağrı



El-Ezher Şeyhliği de bir açıklama yaparak İdlib'i hedef alan ağır kimyasal silah saldırısını kınadı.



Açıklamada, "Çocuklar başta olmak üzere basında saldırıyla ilgili geçen görüntüler, tüm semavi dinlerin ve uluslararası hukukun reddettiği insani bir trajedi ile karşı karşıya kalındığını gösteriyor." değerlendirmesine yer verildi.



Yaralıların hızlı bir şekilde kurtarılması ve saldırıdan zarar gören bölgelere acilen insani ve tıbbi yardım ulaştırılması çağrısında bulunulan açıklamada, İdlib ile diğer Suriye şehirlerinde çatışmaların ve akan kanın durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi istendi.



Esed rejiminin dün sabah İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de saldırıdan etkilenmişti.



Kimyasal silah saldırısının ardından kurtarma faaliyetleri devam ederken aidiyeti henüz bilinmeyen uçaklar da bir hastane ve bir sivil savunma merkezini vurmuştu.