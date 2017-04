Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısına Tepkiler

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İdlib'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Şam idaresinin kendi insanını, kendi çocuğunu zehirlemesi kesinlikle kabul edilemez. Üzüntü içinde öğrendik, kahrolduk. Kınamak çok hafif kalır. Bir an önce insanlığın orada harekete geçmesi gerekiyor." dedi.



Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib şehrindeki kimyasal saldırıyı üzüntü içinde öğrendiklerini, yapılan zulmün asla kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.



Suriye'de demokrasi mücadelesi olarak başlayan olayların şimdi bir işgale, katliama dönüştüğünü vurgulayan Aydoğdu, şunları söyledi:



"Suriye'deki dindaşlarımız, kardeşlerimiz, hayat hakları için mücadele ediyorlar. Sadece yaşayabilmek için mücadele veriyorlar ama maalesef orada çok sıkıntılar var. Dünyanın gözü önünde yıllarca Suriye halkını yönetmiş biri tarafından, Suriye'de çocuklar kimyasal gaz kullanılarak zehirleniyor ve bütün dünya buna seyirci durumda. Bunu kabul etmek mümkün değil. Suriye'ye bakınca bir ülkenin, insanlığın, yönetimin ne kadar aşağılara düşebileceğini görebiliyoruz."



"Bir an önce insanlığın orada harekete geçmesi gerekiyor"



Her zaman olduğu gibi Suriye'deki mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti:



"Başından beri orada hayatını kurtarmak için kaçıp gelen milyonlarca kardeşimizi misafir ettik. Türk askeri uluslararası nezakete dikkat ederek orada insanların huzur içinde yaşamasını temin etmek için gayret gösteriyor ama Şam idaresinin kendi insanını, kendi çocuğunu zehirlemesi kesinlikle kabul edilemez. Üzüntü içinde öğrendik, kahrolduk. Kınamak çok hafif kalır. Bir an önce insanlığın orada harekete geçmesi gerekiyor. Bir devlet idaresinin halkına karşı tutumunun nasıl olması gerektiğini hepimiz biliyoruz."