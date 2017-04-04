Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısına Tepkiler

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısını kınadı.



İİT genel merkezinden yapılan ve Genel Sekreter Yusuf bin Useymi'nin imzasını taşıyan yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısını şiddetle kınandı.



Suriye halkının korunması ve akan kanın acilen durdurulması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan açıklamada, "Masum sivil insanların kitle imha silahları ve uluslararası kanunlarla yasaklanmış silahlarla öldürülmesi, yaşanan saldırıları savaş suçu düzeyine çıkardı" denildi.



İİT'nin Suriye halkının barışçıl taleplerini desteklediği, yaşanan sorunun çözümü konusunda Cenevre-1 olmak üzere uluslararası barış görüşmelerinin esas alınması gerektiği ifade edilen açıklamada, Suriye rejiminin vatandaşlarına karşı kullandığı öldürücü savaş araçlarını durdurması gerektiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, bu gibi sorumsuz davranışların barış çabalarını baltaladığına değinildi.



Esed rejimi, bu sabah İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, en az 100 sivil hayatını kaybederken 500 kişi de yaralanmıştı.



Kimyasal silah saldırısının ardından kurtarma faaliyetleri devam ederken, aidiyeti henüz bilinmeyen uçaklar da bir hastane ve bir sivil savunma merkezini vurmuştu.