Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısına Tepkiler

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili olarak, "İslam alemi güçlü olmadığı müddetçe, bu ve buna benzer daha bir çok sıkıntılar gelecektir." dedi.



Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların katledilmesinin artık istatistikten öteye geçmeyecek hale geldiğini söyledi.



Terör saldırılarında Avrupa'da 4, Rusya'da 11 kişinin öldürülmesine bütün dünyanın tepki gösterdiğini ama Suriye'de 200'e yakın insanın klor gazıyla öldürülmesine dünyanın sessiz kaldığını belirten Yıldırım şöyle konuştu:



"ABD'de Irak'ta 250 sivilin üzerine bomba yağdırıp, 'Herkesin hata yapma şansı var, bizim niye yok' diye dalga geçer gibi açıklama yaptı. İslam alemi güçlü olmadığı müddetçe, bu ve buna benzer daha bir çok sıkıntılar gelecektir. Onun için de en büyük şansımız Türkiye gibi güçlü bir ülkenin içerisinde yaşamamız. Dünyada İslam ülkeleri içerisinde tek ses çıkaran ülke Türkiye'nin olması, biraz insanı rahatlatıyor. Ancak toplumsal olarak çok daha fazla tepki göstermek durumundayız. Kelimelerin gerçekten bittiği yerdeyiz. İnşallah bu son olur. Bütün bu işlerin bitmesi için bölgede çok çok güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. İstikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyaç var. "



Yıldırım, Rusya-Esed-İran'ı şeytan üçlüsü olarak niteleyerek, İran'ın Rusya'ya ve Esed'e destek vermesinin alçaklığının bedelini bir şekilde ödemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.