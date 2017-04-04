Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısına Tepkiler

Amerikalı Senatör Ben Cardin, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırılarına ilişkin olarak, "Bu saldırı ancak Beşşar Esed rejimi tarafından yapılmıştır." dedi.



Maryland Eyaleti Senatörü Cardin, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin düzenlediği "Rusya agresifliğine karşı ABD ve Avurapa Birliği ittifakı" başlıklı oturumda konuştu. Oturum da Senatör Cardin'in yanı sıra, Komite Başkanı Tennessee Senatörü Bob Corker da Suriye'de düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Cardin, Suriye'de kullanılan kimyasal saldırının klorin gazı değil sarin gazı olabileceğini belirterek, "Halbuki bize bu tür elementlerinin Suriye'den çıkartıldığı bilgisi verilmişti. Bu saldırı ancak Beşşar Esed rejimi tarafından yapılmıştır ve elbetteki Rusya Esed'in bu tür savaş araçlarını kullanmasını destekliyor." dedi.



Uluslararası topluma seslenen Cardin, "Sert önlemler alınması gerekiyor." diye konuştu.



Komite Başkanı Corker ise yaptığı konuşmada ABD'nin Suriye politikasını eleştirdi.



ABD Senatosu Dış İşleri Komitesinin 2012 yılında hükümete rejime karşı güç kullanması için yetki verdiğini hatırlatarak, "Eğer bu yetki kullanılsaydı, şu anda bambaşka bir noktada olurduk." ifadesini kullandı.



Corker, "Biz ise bunun yerine Rusya'nın kucağına atladık ve bu da Vladimir Putin ve Rusya'yı güçlendirmeye başladığımız ilk adımımız oldu, Rusya'ya, Esed'e, şu anda yaptıkları için güç verdi." şeklinde konuştu.



Bob Coker, "Benim kanaatimce Batı dünyası şu anda yaşanan olayları durdurmak için zamanında gerekli adımları atmadı, 500 bin insan öldü, insanlar işkence gördü." dedi.



Esed rejimi unsurlarının İdlib kentine düzenlediği kimyasal silah saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.