Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısına Tepkiler

Katar ve Filistin Alimler Birliği, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısını kınadı.



Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İdlib'de düzenlenen ve 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısının en sert şekilde kınandığı kaydedildi.



Saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma açılması talebinde bulunulan açıklamada, Suriye halkının korunması için acilen gereken tedbirlerin alınması istendi.



Açıklamada, "Katar, Suriye'de insanlığa karşı suç işleyen tüm sorumluların adalete teslim edilmesini ve cezalarını muhakkak çekmelerini istiyor." ifadelerine yer verildi.



Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İdlib'de yaşananlara karşı sessiz kalmanın, insanlığın utancı olduğunu belirterek, "Suriye'de masumları hedef alan böylesi bir vahşetin ve insanlığa karşı işlenen suçun benzeri tarihte görülmedi." ifadesini kullandı.



Filistin Alimler Birliği tarafından yapılan açıklamada da İdlib'de düzenlenen saldırı kınanarak, "Suriye'deki kardeş halkımıza yönelik devam eden suç zincirlerinden korkunç bir katliamla daha karşı karşıyayız." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "Suriye rejimi, uluslararası kılıf altında, Arap ve İslam dünyasının sessizliğinde bu katliamı yapıyor. Bu tüm insanlığın alnında kara bir lekedir." ifadesini kullandı.



Suriyeli muhaliflere birlik çağrısı yapılan açıklamada, İslam dünyasındaki Müslümanlara, hükümetlere ve yöneticilere, Suriyeli mazlum halka destek için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.



Esed rejimi, bu sabah İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, en az 100 sivil hayatını kaybederken 500 kişi de yaralanmıştı.



Kimyasal silah saldırısının ardından kurtarma faaliyetleri devam ederken, aidiyeti henüz bilinmeyen uçaklar da bir hastane ve bir sivil savunma merkezini vurmuştu.