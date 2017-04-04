Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısı - Sağlık Ekiplerinin Geçişi
- Cilvegöz Sınır Kapısından genel görüntü Ambulansların geçişi HATAY - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'te düzenlediği kimyasal saldırıdan etkilenenlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilişleri sürüyor.
- Cilvegöz Sınır Kapısından genel görüntü
Ambulansların geçişi HATAY - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'te düzenlediği kimyasal saldırıdan etkilenenlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilişleri sürüyor.
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