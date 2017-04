Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'de geçen hafta düzenlenen kimyasal saldırının "büyük olasılıkla Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiğini düşündüklerini" söyledi.



May, ülkenin güneyinde Sandhurst bölgesini ziyaretinde Suriye'deki gelişmeler hakkında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.



Theresa May, İngiliz bilim adamlarının, bölgeden toplanan materyalleri incelediğini, saldırıda "sarin gazı veya sarin benzeri bir maddenin kullanıldığının çok açık olduğunu söylediklerini" aktardı.



İngiltere Başbakanı, "Dün Birlemiş Milletler (BM) elçimizin de belirttiği üzere ABD gibi, saldırının büyük ihtimalle Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Her şey bir yana, böylesine bir saldırıyı düzenleme kabiliyetine sadece rejimin sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'deki son gelişmelere ilişkin toplantısında, "Bilim adamlarımızın olay yerinden alınan örnekler üzerindeki çalışmaları sonucunda Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığı tespit edildi. İngiltere, 4 Nisan'daki sarin gazlı saldırıdan, rejimin sorumlu olduğu konusundaki ABD değerlendirmesini paylaşıyor." ifadesini kullanmıştı.





Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.