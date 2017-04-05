Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırılarına Sessiz Protesto

Edirne'de bir grup, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırılarını 1 saat sessiz kalarak protesto etti.



Saraçlar Caddesi'nde toplanan, aralarında üniversite ve ilköğretim öğrencilerinin de olduğu Genç Hareket Edirne Temsilciliği üyeleri halka oluşturdu.



Gruptakiler, "Ayırt etmeden tüm feryatlara susuyoruz", "Karardı bahtımız, bizler kaldık onlar cennete gitti", "Kaç çocuk kadar susmalıyız", "En iyi bildiğimiz şeyi yapıyoruz, susuyoruz", "Dinleyin Müslümanlar, bu mazlumların feryadıdır", "Biliyor musunuz Müslüman çocuklar da ölür" yazılı dövizleri 1 saat sessizce tuttu.



İdlib'teki saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını da taşıyan eylemciler, protestonun ardından buradan ayrıldı.