Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırılarına Tepkiler

Arap Parlamentosunun, Suriye'nin Han Şeyhun beldesindeki katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmaları için Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliğine çağrıda bulunduğu bildirildi.



Arap Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Parlamento Başkanı Meşal el-Selma, Han Şeyhun katliamının tekrarının olmaması için ciddi ve caydırıcı yaptırımların uygulanması gerektiğine işaret ederek, sorumluların yargılanmak üzere UCM'ye takdim edilmeleri konusunda Arap Birliği ve BM'ye çağrıda bulunmuştur." İfadesine yer verildi.



Suriye'de savaşın bir an önce durdurulması ve yabancı güçlerin Suriye topraklarından çıkarılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğünün garanti altına alınacağı bir barış sürecinin başlatılmasının önemine vurgu yapıldı.



Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.



Buna karşılık ABD, Başkan Donald Trump'ın emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fırlatmıştı.